خطأ وكيل لاعبين يفتح الباب لانتقال نجم برشلونة إلى الإمارات

المصدر: أحمد طارق- دبي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن لاعب برشلونة أليكس كولادو بات مرشحاً للانتقال إلى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، عقب الأزمة التي تعرض لها خلال سوق الانتقالات الصيفية وعدم قيده في قائمة أي فريق.

وأوضحت صحيفة «برشلونة نوتيكياس» أن كولادو كان في طريقة للانتقال إلى نادي شيفيلد الإنجليزي، مبينة أن وكيل أعمال اللاعب الإسباني ارتكب خطأ فادحاً بسبب عدم سرعته في إنهاء إجراءات انتقال كولادو إلى شيفيلد، إذ أنه عقب توقيع عقد فسخ عقده مع البرسا، تم الانتهاء من المفاوضات مع النادي الإنجليزي عقب منتصف الليل في 1 سبتمبر الماضي ما أسهم في توقف إجراءات قيده في قائمة نادي شيفيلد.

وأضافت: «كولادو لم يعد أمام خيار آخر سوى اتباع ما قام به اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش الذي انتقل إلى بيشكتاش التركي، بينما مع غلق باب القيد في غالبية الدول، يعد الدوري الإماراتي هو المكان الأبرز لمواصلة كولادو للعب وعدم البقاء من دون نادٍ حتى فترة الانتقالات الشتوية».

وأشارت إلى أن وكيل أعمال اللاعب الإسباني سيعمل خلال الأيام المقبلة على فتح الباب المفاوضات مع أكثر من فريق، أبرزهم في الدوري الإماراتي، إلى جانب إمكانية انتقال كولادو إلى الدوري الروسي كأبرز الخيارات المتاحة أمامه.

يذكر أن أليكس كولادو 22 عاماً نشأ في أكاديمية إسبانيول قبل أن ينتقل إلى أكاديمية لاماسيا التابعة لفريق برشلونة في 2010 وتدرج في فرق المراحل السنية لـ «البلوغرانا» بينما تم تصعيده من الفريق الثاني إلى الفريق الأول في يوليو الماضي، إذ شارك بشكل عام مع «الكاتالوني» في مباراتين في الدوري بواقع مباراة في موسم 2018-2019 ومباراة ثانية في موسم 2019-2020.

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