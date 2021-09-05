المطيوعي يختتم مشاركته في بطولة العالم للمضمار

المصدر: محمد أبوإسماعيل . دبي

يختتم دراج منتخب الإمارات للدراجات محمد المطيوعي، اليوم، مشاركته في بطولة العالم للمضمار لفئة الشباب، المقامة في القاهرة، وحل المطيوعي في المركز الرابع عشر، من بين 21 دراجاً كانوا ضمن مجموعته التي خاضت المرحلة التمهيدية من سباق «الاسكراتش».

وأكد اتحاد الدراجات في بيان صحافي، أن أداء المطيوعي كان مميزاً وإيجابياً رغم قوة المنافسة، واعتبر المدير الفني للمنتخبات الوطنية عبدالله سويدان، النتيجة إيجابية ومرضية، كون المشاركة هي الأولى للمطيوعي في بطولة بهذا الحجم العالمي الكبير.

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