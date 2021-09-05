النصر يقسو على «الجاليات» في انطلاق «سلة كأس الاتحاد»
قسا فريق السلة في نادي النصر على ضيفه فريق «بول أبوف آوول» للجاليات، وفاز عليه أول من أمس بفارق 32 نقطة «90-58»، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الافتتاحية لمسابقة «كأس الاتحاد المفتوحة» أولى مسابقات الموسم الجديد، والتي شهدت ايضاً فوز الشارقة على ضيفه «أكاديمية جام» «88-66».
وعرف النصر كيفية تحقيق انتصاره العريض، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربع الأول ومن ثم الربعين الثالث والرابع بواقع «30-17 و27-9 و20-12»، فيما اكتفى فريق الجاليات «بول أبوف آوول» بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني بواقع «20-13».
وفي سيناريو مغاير، بسط الشارقة هيمنته المطلقة على مجريات لقاء «أكاديمية جام»، ما أتاح له نيل الأفضلية المطلقة في نتائج الفترات الأربع بواقع «28-23 و26-13 و15-14 و19-16» والفوز بالمباراة بفارق 22 نقطة وبنتيجة «88-66».
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