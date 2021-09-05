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    النصر يقسو على «الجاليات» في انطلاق «سلة كأس الاتحاد»

    النصر فاز على «بول أبوف آوول» «90-58». . من المصدر

    المصدر:
    • جوني جبور . دبي
    التاريخ:

    قسا فريق السلة في نادي النصر على ضيفه فريق «بول أبوف آوول» للجاليات، وفاز عليه أول من أمس بفارق 32 نقطة «90-58»، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الافتتاحية لمسابقة «كأس الاتحاد المفتوحة» أولى مسابقات الموسم الجديد، والتي شهدت ايضاً فوز الشارقة على ضيفه «أكاديمية جام» «88-66».
    وعرف النصر كيفية تحقيق انتصاره العريض، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربع الأول ومن ثم الربعين الثالث والرابع بواقع «30-17 و27-9 و20-12»، فيما اكتفى فريق الجاليات «بول أبوف آوول» بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني بواقع «20-13».
    وفي سيناريو مغاير، بسط الشارقة هيمنته المطلقة على مجريات لقاء «أكاديمية جام»، ما أتاح له نيل الأفضلية المطلقة في نتائج الفترات الأربع بواقع «28-23 و26-13 و15-14 و19-16» والفوز بالمباراة بفارق 22 نقطة وبنتيجة «88-66».
     

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