برنامج إعداد داخلي وخارجي للسباحين الإماراتيين

المصدر: محمد أبوإسماعيل دبي

عقد مجلس إدارة اتحاد السباحة اجتماعه الدوري بواسطة الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة سلطان السماحي، وتواجد كل أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الأمور أهمها استعدادات الاتحاد للفترة المقبلة والتي تشهد تنظيم البطولة العربية في أكتوبر المقبل، وبطولة العالم للسباحة في ديسمبر المقبل بأبوظبي واستعدادات المنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولتين.

من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد عبدالله الوهيبي في تصريحات صحافية، أنه تم تكليف اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات بوضع برنامج الإعداد المناسب للمنتخبات الوطنية، حيث سيكون هناك برنامج إعداد داخلي وخارجي للسباحين المشاركين، وتشكيل اللجان العاملة بالتنسيق والتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

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