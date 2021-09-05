«كاراتيه الإمارات» ينافس أبطال العالم في ألقاب «بريميرليغ القاهرة»

المصدر: جوني جبور . دبي

يطمح لاعبو المنتخب الوطني للكاراتيه إلى منافسة أبطال العالم في ألقاب جولة «القاهرة» في الدوري العالمي «كاراتيه 1» الشهير بـ«البريميرليغ»، التي انطلقت أول من أمس في صالة استاد القاهرة الدولي بمصر، ويسدل الستار عليها مساء اليوم، بمشاركة 247 لاعباً ولاعبة من 50 دولة.

وتعول الآمال الإماراتية على مروان المازمي المشارك في مسابقات «الكاتا» رجال، وأحمد باصليب في مسابقات «كوميتيه» لوزن 67 كيلوغراماً، كما تشهد البطولة مشاركة الحكم الدولي الإماراتي جابر الزعابي. واستهل نجوم المنتخب مشوار التحدي في اليوم الأول، حيث شارك أحمد باصليب في منافسات الكوميتيه، وقدم أداء طيباً قبل خسارته بالترجيح أمام البطل المصري محمد كامل عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news