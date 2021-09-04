مواجهتان في ختام أولى جولات دوري اليد

المصدر: جوني جبور . دبي

تختتم في الخامسة عصر اليوم، الجولة الافتتاحية في الدور التمهيدي من بطولة الدوري العام لكرة اليد لمرحلة الرجال، إذ يستقبل فريق مليحة نظيره الوصل، ويحل دبا الحصن ضيفاً على الجزيرة.

ويتطلع مليحة إلى مواصلة حصد النتائج الجيدة، بعد أن لقب في الموسم الماضي بـ «الحصان الأسود» في البطولة، وعلى الطرف الثاني، يسعى المدرب الوطني خالد البلوشي في افتتاحية موسمه الثاني مع الوصل، إلى تسجيل بداية طيبة، وكسب ضربة البداية.

وفي ثانية المباريات، تبدو مهمة صاحب الضيافة الجزيرة سهلة نسبياً أمام دبا الحصن، خصوصاً أن «فخر أبوظبي» بقيادة المدرب التونسي وليد بن عمر، يعتبر المباراة بمثابة البروفة التحضيرية قبل خوضه «كأس السوبر» مع الشارقة في التاسع من الشهر الجاري.

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