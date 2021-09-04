«اتشي دو ناكر» يحلق بكأس الوثبة في مونت مارسان

المصدر: أبوظبي . الإمارات اليوم

حلق الجواد «اتشي دو ناكر» لهلال العلوي، بلقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فليبر، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتُقام سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

أبوظبي

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