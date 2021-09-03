إلى بطولات السلة في افتتاح «كأس الاتحاد» اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تدشن فرق «الجاليات» عودتها إلى مسابقات اتحاد السلة منذ ظهورها الوحيد في 2017، وذلك في السابعة والربع مساء اليوم، في انطلاقة «كأس الاتحاد»، حين يحل فريق «بول أبوف آوول» ضيفاً على النصر، ويتبع في السابعة والنصف باستضافة الشارقة لفريق «أكاديمية جام» في مباراتين لحساب الجولة الأولى من الدور التمهيدي للبطولة.

ويطمح «بول أبوف آوول» في لقاء النصر إلى تسجيل بداية طيبة، نحو تكرار إنجاز «الجاليات» في بلوغ النهائي، بعد أن سبق لـ«بول أبوف آوول» تحقيق هذا الإنجاز في انطلاقة موسم 2017-2018، حين خسر بصعوبة في نهائي كأس نائب رئيس الدولة أمام شباب الأهلي، بفارق نقطة واحدة وبنتيجة 70-71.

على الطرف الآخر، يسجل فريق «أكاديمية جام» الظهور الرسمي الأول له في مسابقات اتحاد اللعبة، في مهمة تبدو صعبة أمام الشارقة الطامح إلى مواصلة حصد الإنجازات، بعد تتويجه الموسم الماضي بلقب أول تاريخي في كأس نائب رئيس الدولة، الذي جاء مكملاً للقب تاسع في كأس رئيس الدولة، والحلول وصيفاً خلف شباب الأهلي في بطولة الدوري.

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