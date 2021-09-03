النصر يواجه اتحاد كلباء ودياً من دون تيغالي ومينديز

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يخوض النصر مباراة ودية أمام اتحاد كلباء، عند الساعة 7:15 من مساء اليوم، في استاد آل مكتوم، ضمن استعداد الفريقين لعودة دوري أدنوك للمحترفين، بعد خوض المنتخب الوطني لمباراتيه في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويغيب عن «العميد» في مباراة اليوم سيباستيان تيغالي المرتبط بمباريات المنتخب، إضافة إلى ريان مينديز الملتحق بمنتخب بلاده الرأس الأخضر، فيما يوجد بقية اللاعبين.

وكان النصر قد تعرض لخسارة قاسية في الجولة الأولى أمام عجمان بثلاثية، قبل أن يعود ويفوز على العروبة بخماسية، ويسعى الفريق إلى استعادة الطريق الصحيح من خلال تحقيق الانتصارات للعودة إلى المنافسة من بداية البطولة.

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