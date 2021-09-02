المطيوعي يظهر اليوم في بطولة العالم للدرّاجات الهوائية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ الشارقة

يبدأ متسابق الإمارات الدرّاج الواعد محمد المطيوعي مهمته اليوم في بطولة العالم للدراجات الهوائية للمضمار لفئة الشباب، التي انطلقت أمس في مصر بمشاركة 148 دراجاً يمثلون 44 دولة، منها سبع دول عربية هي الإمارات، الجزائر، المغرب، السعودية، الأردن، السودان ومصر.

ومن المقرر أن يشارك دراج الإمارات في ثلاثة سباقات يبدأها اليوم بالمشاركة في سباق الاسكراتش، ثم سباق المطاردة الفردية يوم غد، ويختتم مشواره يوم الأحد المقبل بالمشاركة في سباق الإقصاء.

وكانت بعثة الإمارات المشاركة في البطولة قد غادرت قبل أسبوع إلى العاصمة المصرية القاهرة لخوض آخر مراحل التحضير هناك، والتمرين على المضمار قبل خوض المنافسات.

وضمت البعثة لاعب المنتخب الوطني الواعد محمد المطيوعي من نادي أبوظبي للدراجات، ورافقه كل من عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخبات الوطنية، وحمد المرزوقي الإداري، وجمال زرواطي الميكانيكي.

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