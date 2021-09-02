10 بطولات تنس جديدة في سبتمبر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ينظم اتحاد التنس 10 بطولات في شهر سبتمبر الجاري، ضمن موسمه الحالي 2021 منها سبع بطولات تصنيفية، وثلاث بطولات تنشيطية أخرى للصغار.

وقال بيان صحافي: «يأتي ذلك بعد افتتاح المقر الجديد لأكاديمية بوكا للتنس في فندق روتانا الجداف في دبي للأولاد والبنات تحت (12، 14، 16، 18 سنة)، والتي تأتي ضمن خطط الاتحاد للعودة لممارسة الرياضة بعد إجازة الصيف».

وأشاد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي باستئناف البطولات الرياضية لأهميتها بالحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، مشدداً على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية الرسمية في الدولة، بحيث تتواكب مع مرحلة التعافي التي تنتهجها الدولة في الوقت الحاضر، وأثنى على افتتاح ملاعب جديدة للتنس، بالتعاون مع الأكاديميات، ما يسهم في توسيع الرقعة الجغرافية للعبة في الدولة.

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