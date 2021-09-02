ليوناردو يصل الدولة للتفاوض مع الوحدة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن البرازيلي، ليوناردو دي سوزا، تلقى عرضاً من نادي الوحدة، للانضمام إلى صفوف «العنابي» خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ وصل ليوناردو إلى الدولة للاتفاق على الشروط كافة الخاصة بانضمامه إلى الوحدة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب لـ«الإمارات اليوم» أن ليوناردو تعافى من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب، منذ فبراير الماضي، ما أسهم في فسخ عقده مع فريقه السابق شباب الأهلي، مشيراً إلى أن اللاعب البرازيلي أكمل برنامجه العلاجي وفترة التأهيل في البرازيل، وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات.

ونشر ليوناردو دي سوزا، على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، صورة له عقب وصوله، أمس، إلى مطار دبي، وعلق على الصورة قائلاً: «العودة إلى بيتي الثاني، لطالما كانت كرة القدم هي حياتي».

وسبق للاعب البرازيلي أن لعب في صفوف نادي الوحدة بموسم 2018-2019، بينما انتقل إلى شباب الأهلي في موسم 2019-2020، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته في الموسم الماضي، بداعي حاجته إلى إجراء عملية جراحية في كاحل القدم.

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