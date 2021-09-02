الأردني العمري يقترب من أحد أندية دبي

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب الأردني، موسى العمري، اقترب من الانتقال إلى أحد أندية دبي، خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ سيتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين بالدولة.

وفسخ العمري عقده مع فريقه السابق الجزيرة الأردني، حيث لعب في صفوفه لمدة موسمين، بعدما تلقى عرضاً من أحد أندية دبي، ورغم تلقيه استدعاء للعب مع منتخب الأردن اعتذر عن الانضمام إلى الفريق، حتى يستكمل إجراءات انتقاله للعب في دوري أدنوك.

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