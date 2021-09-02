    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    الأردني العمري يقترب من أحد أندية دبي

    موسى العمري. من المصدر

    المصدر:
    • أحمد طارق ■ دبي
    التاريخ:

    علمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب الأردني، موسى العمري، اقترب من الانتقال إلى أحد أندية دبي، خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ سيتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين بالدولة.

    وفسخ العمري عقده مع فريقه السابق الجزيرة الأردني، حيث لعب في صفوفه لمدة موسمين، بعدما تلقى عرضاً من أحد أندية دبي، ورغم تلقيه استدعاء للعب مع منتخب الأردن اعتذر عن الانضمام إلى الفريق، حتى يستكمل إجراءات انتقاله للعب في دوري أدنوك.

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