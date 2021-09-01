سحب قرعة التصفيات المؤهلة للكأس.. المباريات تنطلق 10 الجاري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أجريت، مساء أمس، في مقر اتحاد الكرة بدبي، مراسم قرعة التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة لبطولة كأس رئيس الدولة، وأسفرت القرعة عن تقسيم الأندية المشاركة فيها، وعددها 11 نادياً، إلى أربع مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية البطائح والتعاون ومسافي وسيتي، وفي المجموعة الثانية أندية دبا والحمرية والجزيرة الحمراء وجلف، أما المجموعة الثالثة فضمت أندية حتا ودبا الحصن ومصفوت والرمس، وفي المجموعة الرابعة أندية الفجيرة والعربي والذيد ورأس الخيمة.

وستنطلق مباريات التصفيات التمهيدية يوم 10 الجاري، وتُلعب بنظام الدوري من دور واحد، على ملاعب الأندية المذكورة أولاً في جدول المباريات، ويتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة للدور قبل النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان من مباراتي الدور قبل النهائي من التصفيات للمشاركة في دور الستة عشر لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2022.

حضر مراسم القرعة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات أحمد يوسف بن درويش، والأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري، وبمشاركة ممثلي الأندية المشاركة عبر تقنية الاتصال المرئي.

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