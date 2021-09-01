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    الإمارات تستضيف بطولة آسيا للجوجيتسو

    البطولة تنطلق 13 الجاري. من المصدر

    المصدر:
    • أبوظبي ■ الإمارات اليوم
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    أعلن اتحاد الجوجيتسو عن استضافة العاصمة أبوظبي للنسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو لفئة الكبار من الرجال والسيدات، خلال الفترة من 13 إلى 16 الجاري، في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

    من جانبه، أكد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، في بيان صحافي، أن استضافة واحدة من كبرى البطولات على الأجندة الآسيوية تؤكد المرونة الفائقة والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها العاصمة أبوظبي على تنظيم أبرز الفعاليات والأحداث الدولية.

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