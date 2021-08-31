«طيران الإمارات» ترعى البطولة الأميركية المفتوحة للتنس للسنة العاشرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت «طيران الإمارات» أنها سترعى البطولة الأميركية المفتوحة (غران سلام للتنس) للسنة العاشرة على التوالي.

وقال بيان صحافي أمس: «تشمل محفظة رعاية التنس الواسعة لطيران الإمارات ثلاثاً من أربع بطولات غران سلام بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام بالشراكة مع اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بما فيها بطولة (ويسترن آند ساذرن المفتوحة) في سينسيناتي، وبطولة ميامي المفتوحة وبطولة (BNP باريبا المفتوحة) في إنديان ويلز بالولايات المتحدة». من جانبه، أكد نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في الولايات المتحدة وكندا، عيسى سليمان أحمد: «لا شيء يجمع الناس معاً مثل حبهم وشغفهم بالرياضة، ويسعدنا أن نعود حضورياً إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، التي تعدّ من أهم الأحداث الرياضية في العالم، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل التجارب لعملائنا في الولايات المتحدة سواء على الرحلات أم في البطولة، ما يتيح لهم تجديد حبهم للتنس والسفر على السواء، ونحن على ثقة بفضل شراكتنا المستمرة مع USTA من أن بطولة هذا العام ستكون أفضل من أي وقت مضى».

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