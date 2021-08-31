سعيد جاسم ينتقل إلى عجمان حتى نهاية الموسم

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن شباب الأهلي وافق على انتقال المهاجم سعيد جاسم إلى صفوف عجمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما وافق المدرب مهدي علي على انتقال اللاعب الشاب لصفوف «البرتقالي».

ويعد سعيد جاسم 26 عاماً من أبرز اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم إلى الفريق الأول في صفوف «فرسان دبي»، بينما انتقل في 2018 لمدة موسم واحد إلى صفوف الظفرة، كما لعب على سبيل الإعارة لفريق حتا منذ 2019 وحتى 2021.

وتأتي موافقة «المهندس» على انتقال سعيد جاسم إلى عجمان، خصوصاً مع صعوبة مشاركة جاسم أساسياً مع شباب الأهلي، بوجود العديد من اللاعبين المميزين في خط الهجوم.

سعيد جاسم لعب للظفرة موسماً واحداً في 2018 ولحتا على سبيل الإعارة منذ 2019 وحتى 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news