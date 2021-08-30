متفرقات.. «جوجيتسو الشارقة» يظفر بـ 59 ميدالية في بطولة البراعم والواعدين

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

فاز فريق الجوجيتسو لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أول من أمس، ببطولة الإمارات التنشيطية للبراعم والواعدين، التي نظمها اتحاد الجوجيتسو في «جوجيتسو أرينا» في العاصمة أبوظبي، في الأحزمة (الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر).

وأحرز لاعبو النادي 59 ميدالية ملونة بواقع 18 ميدالية ذهبية و30 فضية و11 برونزية، وشارك النادي في البطولة بـ100 لاعب ولاعبة.

وشهد اليوم الختامي حضور كل من رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عبدالمنعم الهاشمي، وعدد من القيادات الرياضية.

وارتفع عدد الميداليات التي أحرزها لاعبو النادي في العام الحالي 2021 إلى 260 ميدالية، بينما أصبح العدد الإجمالي 454 ميدالية ملونة في مختلف البطولات منذ إشهار اللعبة في النادي منذ 2019.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أحمد عبدالرحمن العويس لـ«الإمارات اليوم»: «نبارك للاعبين المتوجين بالميداليات، ونتمنّى الأفضل لمن لم يحالفه الحظ، وكل الشكر لأسرة النادي التي أسهمت في كل الإنجازات».

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