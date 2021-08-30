المصدر: طوكيو ■ الامارات اليوم

أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية، سفيان بوليلة، أن جدول اليوم حافل بمشاركات أبطالنا في مسابقات عدة عن طريق أربعة لاعبين هم: عبدالله العرياني، وعائشة المهيري في لعبة الرماية، ومحمد القايد وأحمد نواد في نهائي سباق 100 متر على الكراسي المتحركة.

وقال: «لقد خاض اللاعبون فترة تحضيرات جيدة، سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد المعسكرات الخارجية التي شارك فيها اللاعبون، لذا فإن حظوظنا وافرة اليوم في إحراز ميدالية ملونة للدولة عن طريق عبدالله سلطان العرياني ومحمد القايد، فقد كان لهما موعد سابق مع بلوغ منصات التتويج، وإن شاء الله سيكون لهما موعد حالي ولاحق لرفع علم الدولة عالياً خفاقاً في هذا المحفل البارالمبي المهم، وهما ليسا غرباء على منصات التتويج، ولكن لكل دورة ظروفها الخاصة من حيث التحضيرات والمستويات الفنية، ونتمنى أن يحالف التوفيق كل أبطالنا وبطلاتنا في دورة طوكيو».

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