منصور علي: ملف أجانب بني ياس سيكتمل قريباً.. سنواجه العين بصفوف مكتملة

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

أكد مدير فريق بني ياس، منصور علي، أن ملف اللاعبين الأجانب في «السماوي» سيكتمل قريباً بالتعاقد مع محترف لسد الفراغ الذي خلفه البرازيلي جواو بيدرو الذي فضل الانتقال لصفوف الوحدة بدلاً من تجديد عقد الإعارة الذي كان يجمعهما به في الموسم الماضي، مؤكداً أن المحترف الجديد سيظهر في لقاء العين ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وقال منصور في تصريحات صحافية، إن «المواجهة التي سنخوضها يوم 11 سبتمبر سيكون المحترف الجديد أحد العناصر في الفريق، ولا يمكننا الكشف عن هوية اللاعب الذي سنتعاقد معه، لكن الأمور تسير بشكل جيد، لا أريد إضافة المزيد وكل ما يمكنني قوله إن المباراة المقبلة ستشهد مشاركة المحترف الجديد». وذكرت صحيفة «اوجو» البرتغالية، أن شركة نادي بني ياس لكرة القدم تقدمت بعرض للتعاقد مع مهاجم فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، البرازيلي لويز فليبي، وأن كل الاحتمالات مفتوحة لكن القرار الأخير بيد اللاعب وحده لتحديد موقفه من العرض الذي يميل للموافقة عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن فليبي مرتبط بعقد لمدة ثلاثة مواسم مع ناديه وأن لديه عروضاً من أندية برازيلية أبدت اهتمامها بالتعاقد معه، وكان البرازيلي لويز سجل 17 هدفاً مع الفريق و47 تمريرة حاسمة، وهو ما وضعه هدفاً لنادي بني ياس الباحث عن تعزيز هجومه بعد رحيل جواو بيدرو.

بدورها ذكرت صحيفة «جلوبو» البرازيلية، أن مهاجم فريق شابيكوينسي، فرناندينيو الذي يبلغ 24 عاماً أصبح متاحاً بالمجان في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن فسخ تعاقده مع ناديه يوم السبت الماضي، وأن اللاعب لديه عدد من العروض في الوقت الحالي من نادٍ مكسيكي وآخر في الإمارات بالإضافة لنادٍ في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

على صعيد آخر، يستأنف فريق بني ياس تحضيراته على ملعبه في الشامخة تحت قيادة مدربه الروماني دانيال ايسيلا، بعد الراحة القصيرة التي منحها المدرب للاعبين عقب لقاء الوحدة في الجولة الماضية، وستكون أمام المدرب الروماني فرصة جيدة لتحضير «السماوي»، وتصحيح الأخطاء قبل المواجهة القوية التي تنتظرهم أمام العين.

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