    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    طاقم تحكيم إماراتي يشارك في إدارة مباراة عُمان والسعودية بتصفيات كأس العالم

    الحكمان عمر آل علي والراشدي. من المصدر

    المصدر:
    • منصور السندي ■ دبي
    التاريخ:

    اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم كلاً من الحكم الدولي المساعد، أحمد الراشدي، والحكم الدولي، عمر آل علي، للمشاركة في إدارة مباراة منتخبَي عُمان والسعودية، المقررة في السابع من الشهر المقبل، بمجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، لحساب المجموعة الثانية ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

    وقال اتحاد الكرة إن الراشدي سيشارك حكماً مساعداً ثانياً، فيما سيشارك عمر آل علي حكمَ فيديو، كما عين الاتحاد الدولي وليد طاهر البلوشي مراقباً للمباراة ذاتها.

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