دوارتي يصنع ابتسامة الشارقة أمام كلباء

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

تألق الوافد الجديد لفريق الشارقة، البرازيلي برنارد دوارتي، في مباراته الثانية على التوالي بدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن صنع هدف الانتصار في اللقاء الذي جمع الشارقة، أمس، بمضيفه الظفرة ضمن الجولة الثانية.

وشكلت تحركات دوارتي إزعاجاً لأصحاب الأرض، إذ كان مصدر الخطورة، ما تسبب في وضعه تحت الرقابة من جانب لاعبي الظفرة، ومع ذلك استطاع أن يصنع هدف الفوز الوحيد الذي سجله، بن مالانجو، في الدقيقة 29.

وأظهرت إحصائية المباراة، أن دوارتي صنع هدف اللقاء الوحيد، وقام بـ31 تمريرة من بينها 15 للأمام، وأربع عرضيات ناجحة ومراوغتين ناجحتين، ولم يكتفِ بالجانب الهجومي، إذ كانت لديه أربع مواجهات ناجحة في الجانب الدفاعي، وخمس تغطيات.

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