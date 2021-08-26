العين يصطاد الصقور بهدفين .. "جوكر" وورود في استقبال الجماهير

المصدر: معاذ كمبال- العين

حافظ فريق العين على نغمة الانتصار بفوز جديد على ضيفه الإمارات بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط بينما استمرت "الصقور" برصيد خال من النقاط.

ووضع الدولي التونسي ياسين مرياح فريقه العين في المقدمة في الدقيقة 27، وعزز زميله التوغولي لابا كودجو بالهدف الثاني في الدقيقة 43.

وارتسمت ملامح الفرحة على الجماهير التي حضرت اللقاء من داخل الملعب كونها أول مباراة يخوضها الفريق أمام جماهيره بعد قرار عودة الجماهير عقب انحسار جائحة كورونا.

وجاء أداء لاعبي الفريق جيداً على مدار الشوطين ليكمل الفرحة العيناوية بالعودة للمدرجات إلى جانب الحصول على النقاط الثلاث كاملة والوصول للنقطة السادسة.

وكان "الزعيم" الطرف الأفضل خلال اللقاء بفضل الانتشار الجيد للاعبيه في أرضية الملعب وامتلاكهم لزمام المبادر خلال الـ 90 دقيقة وسيل الهجمات على مرمى الحارس علي صقر.

وتصدى الحارس العيناوي خالد عيسى لركلة جزاء في الدقيقة 85 ليحافظ على نظافة شباكه،

وتابع مكتب شؤون جماهير نادي العين مبادراته عبر "التيفو" الذي وضع على المدرج العيناوي، وجاءت الفكرة عبر لوحة “الجوكر” الذي يمثل الورقة الرابحة، في جميع التحديات، ليجسد أن الجمهور العيناوي الداعم والمساند الدائم للفريق، الأمر الذي لا يمكن يتغير، لذلك هو من أبرز الأوراق الرابحة.

يذكر أن نادي العين فاجأ الحضور الجماهيري من على البوابات المؤدية لمدرجات بباقات من الورود البنفسجية الأنيقة وحملت كل باقة عبث الأحاسيس الصادقة وعبارات ترحيب دافئة مليئة بسعادة غامرة، بسبب قرار عودتهم إلى المدرجات بعد غياب استمر 554 يوماً، إذ أن آخر مباراة أقيمت في إستاد هزاع بن زايد وسط حضور جماهيري كانت بدوري أبطال آسيا أمام فريق نادي النصر السعودي.

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