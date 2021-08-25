الجزيرة حامل اللقب يتعثر أمام كلباء بتعادل سلبي

المصدر: محمد فاضل-الشارقة.

تعادل فريقا اتحاد كلباء والجزيرة "حامل اللقب" من دون اهداف في المباراة التي اقيمت مساء الاربعاء على استاد كلباء ضمن الجولة الثانية لدوري المحترفين بكرة القدم "ادنوك"، ليصبح رصيد الجزيرة اربع نقاط مقابل نقطة واحدة لاتحاد كلباء.

وظهر النمور الطرف الافضل بعد تميزه بالاداء وسيطرته معظم دقائق المباراة واسهمت كرة سددها مدافع كلباء محمد سبيل الى العارضة وقرار حكم الفار الذي الغى ضربة جزاء بعدم تحقيق اتحاد كلباء اول فوز له على الجزيرة بينما ظهر لاعب كلباء عيد السلام محمد نجما بارزا في المباراة.

وكانت أول المحاولات من جانب فريق كلباء عن طريق اللاعب محمد سبيل الذي سدد كرة رأسية ذهبت اعلى العارضة في الدقيقة (6) رد عليها نادي الجزيرة بهجمة علي مبخوت تدخل محمد سبيل العائد إلى الخلف وابعد الكرة من إمام مبخوت (8).

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