منتخب التنس يدشن استعداداته لكأس ديفيز

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دشن منتخب الإمارات للرجال بالتنس استعداداته لخوض تصفيات كأس ديفيز، المقررة بالبحرين في شهر أكتوبر المقبل، وذلك في أول الاستحقاقات الخارجية للمنتخب منذ توقف المنافسات بسبب جائحة «كورونا».

وقال اتحاد التنس، في بيان له، إن المنتخب يتدرّب في القاعة الرياضية بأكاديمية الحبتور الدولية للتنس في دبي، ويضم: عمر العوضي، حمد الجناحي، محمود نادر وعبدالرحمن الجناحي، بإشراف مدير المنتخبات الوطنية محمود البلوشي.

واكد الأمين العام للاتحاد، ناصر المرزوقي، أنه سيتم توفير جميع مستلزمات نجاح فترة الإعداد قبيل المشاركة المقبلة.

على صعيد آخر، يدرس اتحاد التنس إقامة معسكر تدريبي خارجي استعداداً لهذه المنافسات.

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