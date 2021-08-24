«صقور الجديان» يخسر ودياً أمام النيجر في دبي

المصدر: منصور السندي ■ دبي

خسر المنتخب السوداني لكرة القدم مباراته الودية الدولية أول من أمس أمام نظيره منتخب النيجر، بهدفين مقابل هدف على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، في إطار تحضيرات «صقور الجديان» للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها نهائيات كأس أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، فيما سيلتقي المنتخبان مجدداً بعد غد الخميس في تجربة ودية أخرى، بينما يختتم المنتخب السوداني معسكره في دبي الجمعة.

وتقدم منتخب النيجر بهدفين عن طريق زاكري «15» لامبيد وأمادو «60»، قبل أن يقلص لاعب المنتخب السوداني معاذ عبدالرحيم الفارق «63» بتسجيله الهدف الوحيد لمنتخب بلده. ورفع جمهور الجالية السودانية المقيمة في الدولة التي حضرت المباراة في المدرجات لافتات تعبيراً عن الحب والشكر والتقدير لدولة الإمارات.

ومثلت المباراة تجربة مفيدة للجهاز الفني للمنتخب السوداني بقيادة المدرب الفرنسي هوبير فيلود الذي وقف على نقاط الضعف والخلل والسلبيات في صفوف المنتخب.

اتحاد الكرة يحتفي بالوفد الإعلامي السوداني

أقام اتحاد كرة القدم، أمس، حفل غداء في فندق إنتركونتننال فيستيفال سنتر في دبي على شرف الوفد الإعلامي السوداني، إذ حضر الحفل أمين عام اتحاد الكرة محمد هزام الظاهري، ومدير المنتخبات السودانية الدكتور حسن برقو.

وضم الوفد السوداني عبدالخالق الشريف وعاطف الجمصي وبدر الدين الباشا ويوسف محمد يوسف ممثلاً للإذاعة السودانية ومعتصم محمود وأيمن كبوش وحاتم التاج.

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