قمة بين شباب الأهلي والنصر في نصف نهائي كأس الصالات

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

تنطلق عند الساعة السابعة والربع مساء اليوم مباريات الدور نصف النهائي لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات بإقامة مباراتي مرحلة الذهاب، حيث يلتقي في قمة مبكرة شباب الأهلي مع النصر في القاعة الرياضية لنادي شباب الأهلي في الممزر، ويلعب في التوقيت نفسه مليحة مع الظفرة في قاعة نادي مليحة، على أن تقام مباراتا الاياب السبت المقبل.

وعبّر رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالملك جاني، عن سعادته وأسرة اللعبة بالبداية القوية لمنافسات الصالات في الموسم الحالي، خصوصاً من خلال كأس السوبر والدور التمهيدي لكأس الإمارات.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يكشف المردود الفني المتميز للفرق عن استعدادات مبكرة مميزة نتطلع الى أن تنعكس بشكل مميز على المنتخبات الوطنية، لذلك كل الشكر لإدارات الأندية والفرق لما تبذله من جهود مميزة».

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