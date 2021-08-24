عودة عامر عبدالرحمن لـ «الشامخة» بعقد لموسمين

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

عاد لاعب الوسط عامر عبدالرحمن لنادي بني ياس الذي تأسس فيه وغادره قبل خمسة مواسم عام 2016 بتعاقده مع فريق العين، قبل أن يلتحق بعدها بفريق الجزيرة، وأكمل الموسم الماضي في بني ياس، لكن على سبيل الإعارة، وقدم مردوداً جيداً، وهو ما حفز إدارة النادي على التعاقد معه بعقد لمدة موسمين. وقال بني ياس إن عامر عبدالرحمن عاد لبيته، بعد أن وقّع عقداً يمتد حتى عام 2023، وإن اللاعب كان قد خاض الموسم الماضي معاراً من الجزيرة، وأسهم في تسجيل وصناعة العديد من الأهداف. وأكد عضو مجلس إدارة شركة نادي بني ياس لكرة القدم، المدير التنفيذي للشركة، محمد الجنيبي، أن اللاعب من أبرز المواهب التي قدمتها أكاديمية بني ياس في السنوات الماضية، وأنهم سعداء بالتعاقد معه.

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