«الإمارات للدرّاجات» يحرز المركز الثاني في جولة النرويج

المصدر: أوسلو ■ وام

فاز ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات للدرّاجات الهوائية بالمركز الثاني في المرحلة الثالثة من جولة النرويج، حيث تمكن الدراج المتخصص في سباقات السرعة من تقديم أداء قوي في المرحلة التي شهدت سباقاً حماسياً في الكيلومترات الأخيرة، وانتهى بفوز منافسه مادس بيدرسن بالمركز الأول، وحلوله في المركز الثاني.

وأقيمت المرحلة على مسار متموج بطول 159.9 كم انطلاقاً وانتهاءً في بلدة يوربلاند، ما أتاح للدرّاجين فرصة الانطلاق في أداء هجومي مرات عدة، خلال السباق.

وتعليقاً على هذه النتيجة، قال ألكسندر كريستوف: «كانت المرحلة شاقة وصعبة، إلا أن زملائي في الفريق تمكنوا من مواصلة دعمي طوال السباق، بمن فيهم الدراج الشاب فين فيشر بلاك الذي دعمني حين تراجع مركزي وساعدني على التقدم من جديد، وكنت أوشكت على اجتياز منافسي بيدرسن، إلا أنه تمكن من انتزاع الفوز في النهاية بفضل قوته وأدائه، لذا يجب عليّ أن أتقبل النتيجة وأن أكون سعيداً بهذا المركز».

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