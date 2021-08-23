«ملذات» بشعار «شادويل» تنتزع لقب سباق «ألاباما ستيكس»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

توجّت المهرة «ملذات» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب تود بليتشر، بطلة في سباق «ألاباما ستيكس»، المخصص للمهرات من عمر ثلاث سنوات للفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وجرى أمس، لمسافة 2000 متر رملي، وأقيم على مضمار «سراتوغا» في ولاية نيويورك الأميركية.

وأضافت «ملذات» بلقب «ألاباما ستيكس»، الانتصار السادس في مسيرتها، والثالث في سباقات «جروب1».

وعرف الفارس جون فيلاسكويز، كيفية الحفاظ على قدرات «ملذات» في المراحل الأولى من سباق «ألاباما ستيكس»، والبقاء في الصفوف الخلفية حتى المنعطف الأخير لمضمار «سراتوغا»، قبل أن يطلق العنان لها في الأمتار الـ400 الأخيرة، متجاوزة منافساتها والقبض على الصدارة، وقطعت خط النهاية بزمن بلغ دقيقتين وثانيتين و59 جزءاً من الثانية، متفوقةً بفارق الطول ونصف الطول عن المهرة الأميركية «كلايريري» المملوكة لإسطبلات «ستون ستريت».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news