العين يوفر فحوص «PCR» مجانية لجماهيره في مباراة الإمارات

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

أعلن مكتب شؤون جماهير نادي العين، أمس، عن تقديم تسهيلات غير مسبوقة لحث «العيناوية» على مؤازرة الفريق من داخل استاد هزاع بن زايد، في المباراة التي سيخوضها يوم الأربعاء المقبل أمام الإمارات، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أنه سيتم توفير فحوص مجانية بخصوص مسحة الأنف «PCR»، لجماهير نادي العين وكل من يرغب في حضور مباراة الزعيم الافتتاحية، باستاد هزاع بن زايد.

وكشف مكتب شؤون جماهير نادي العين عن موعد ومكان الفحص، والذي تقرر أن يكون اليوم في استاد هزاع بن زايد، كما خصص المكتب رقماً للتواصل مع الجماهير، من أجل التنسيق المسبق حول الحضور لإجراء الفحوص، وذلك حرصاً على أن تسير الأمور وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة في الدولة والمتبعة في نادي العين.

وقال في تصريحات صحافية: «كما قررت إدارة استاد هزاع بن زايد، توفير مياه للشرب بالمجان، لكل الجماهير التي ستحضر المباراة من على المدرجات، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها في لائحة الاستاد، والتي تتسق مع اشتراطات لائحة رابطة المحترفين والمعتمدة من الجهات الأمنية بهدف أمن وسلامة الجميع».

وأكد الكعبي، أن إدارة استاد هزاع بن زايد، بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، كلفت عناصر فريق العمل العيناوي رسمياً بإدارة العمليات التشغيلية والأمور التنظيمية الخاصة بكل المباريات التي يستضيفها «الزعيم» على ملعبه، بعد أن أثبتوا جدارتهم العالية في التعامل مع كل الأحداث العالمية باحترافية ومهنية كبيرة.

كما أشار مدير مكتب شؤون الجماهير إلى أن مدرج عيناوي «دي ان إي»، الذي تم افتتاحه في 2019، عبر البوابة رقم 3، والواقع على يسار المنصة الرئيسة لاستاد هزاع بن زايد، سيكون مفتوحاً لاستقبال الجماهير في جميع مباريات الفريق، بالموسم الحالي، وهو مخصص لمشجعي النادي الذين يرتدون القميص العيناوي، والذي بموجبه يحصلون على تذكرة دخول مجانية.

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