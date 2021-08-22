ثنائية لخيول «غودولفين» في ختام مهرجان «يورك إيبور»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

واصلت خيول «غودولفين» تألقها على المضامير البريطانية، بعد أن حققت، أمس، ثنائية في اليوم الختامي من مهرجان «إيبور»، الذي جرى على مضمار «يورك» البريطاني العريق، بفوز «سبيس بلوز»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب الشوط الرئيس «سيتي أوف يورك ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1400 متر عشبي، الذي جاء مكملاً لفوز زميله «ريال وورلد» بإشراف المدرب العالمي، سعيد بن سرور، بلقب الشوط الافتتاحي «سمفوني جروب سترينسل ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» لمسافة 1800 متر عشبي.

وعرف الفارس وليام بيوك كيفية قيادة «سبيس بلوز» للبقاء على مقربة من خيول الصدارة في الشوط الرئيس، قبل إطلاق العنان لجواد «غودولفين» في الـ400 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و22 ثانية و60 جزءاً من الثانية، بفارق نصف طول عن «هايفيلد برينس»، المملوك لـ«ترينير هاوس إنتيربرايز»، بإشراف المدرب جون كيوين، وقاده الفارس ديفيد آلان، للحلول في المركز الثاني، لتواصل الخيول الإماراتية تألقها في هذا الشوط، بحلول «غلورياس جورني»، المملوك لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس جيمس دويل بالمركز الثالث.

وفي سيناريو مغاير، نجح المهر «ريال وورلد» بقيادة فارسه ماركو غياني، في بسط قبضته مبكراً على مجريات الشوط الافتتاحي، وقطع خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و47 ثانية و66 جزءاً من الثانية، بفارق الطول ونصف الطول عن أقرب منافسيه، الجواد الفرنسي «لاند غليتيرز»، المملوك لـ «غوف و ساندرا تريمبولي»، بإشراف المدرب ديفيد أوميرو، الذي قاده الفارس ديفيد تودهوب للمركز الثاني، وليذهب المركز الثالث للجواد «دوك أوف هازرد» المملوك لـ«فيتري هاي»، بإشراف المدربين بول وأوليفر كوت، وقيادة الفارس جيمس دويل.

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