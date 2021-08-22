تفوّق ملاكمي أوزبكستان وكازاخستان والعراق في افتتاح «آسيوية الشباب»

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

تفوقت منتخبات أوزبكستان وكازاخستان والعراق والهند، أمس، في منافسات اليوم الأول لبطولة آسيا للناشئين والشباب للملاكمة، التي تقام بفندق لوميريديان المطار في دبي، وينظمها الاتحاد الإماراتي تحت إشراف الاتحاد الآسيوي بمشاركة 350 ملاكماً وملاكمة من 17 دولة، بينما قدم ملاكمو الإمارات وسورية والكويت والبحرين مستويات طيبة.

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي للبطولة، عبدالله الزعابي، في تصريحات صحافية، أن اللجنة المنظمة عبّرت عن سعادتها وارتياحها لردود أفعال ضيوف الإمارات بخصوص ارتفاع المستوى التنظيمي والفني، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، ما يعطي انطباعاً بأن البطولة ستخرج بشكل مميز من جميع الجوانب.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الفنية للبطولة عضو فنية الاتحاد الآسيوي، عمر الجابري: «سادت البطولة أجواء من الشفافية والحيادية، وخلت من الاعتراضات، وطبع على مستوياتها الفنية ارتفاع الأداء على الرغم من كونها تخص لاعبين ناشئين وشباباً، وهو ما يعكس تطور الملاكمة الآسيوية».

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