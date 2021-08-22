مجلس الشارقة الرياضي يطلق مشروع «أنديتنا آمنة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس الشارقة الرياضي إطلاق مشروع «أنديتنا آمنة»، الذي يستهدف أندية الإمارة الباسمة، ضمن استراتيجياته لتميز أنديته، والعمل على تطبيق نظام الجودة، حيث يقسم المشروع إلى ثلاث مراحل، وتم الانتهاء مؤخراً من المرحلة الأولى التي كانت تتضمن تجهيز سجل المخاطر، وتحديد النقاط الأساسية، ليتم إطلاق المرحلة الثانية، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وهم هيئة الوقاية والسلامة والدفاع المدني، لتقديم الورش والدورات التدريبية والتوعوية للمسؤولين والمعنيين بالصيانة، وتجهيز خطط الإخلاء في الأندية، بما يتطابق مع معايير المشروع في القطاع الرياضي.

من جانبه، أكد رئيس المجلس عيسى هلال الحزامي، أن المبادرة تأتي ضمن التعاون مع هيئة الوقاية والسلامة، كإحدى المبادرات التشجيعية على أهمية اتباع طرق الوقاية والسلامة التي تسهم في سلامة الفئات المستهدفة.

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