«مزيونة» تتوج بكأس الوثبة في «شيبستو»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توجت الفرس «مزيونة» لشادويل بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، الذي أقيم بمضمار شيبستو بالمملكة المتحدة، أول من أمس، ضمن برنامج مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تهدف سلسلة كأس الوثبة ستاليونز إلى تشجيع مربي خيول السباق العربية، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وتألقت «مزيونة» البالغة من العمر ست سنوات، بإشراف المدرب جيمس أوين، وقيادة الفارس ادام فراجير، بصورة لافتة، رغم أنها كانت تحمل الوزن الأعلى وقدره 63.5 كلغم، في السباق البالغ جائزته 4000 جنيه إسترليني.

وتقدمت الفرس البطلة بفارق نصف طول على وصيفها «أوتار»، فيما احتل «الطبري» المركز الثالث بفارق 1.25 طول عن صاحب المركز الثاني، وسجلت ابنة «نوريسك الموري» زمناً قدره 1:42:64 دقيقة في السباق البالغ طوله ميلاً واحداً.

وقال الفارس فراجير، الذي كان يسجل فوزه الأول بألوان شادويل وفي مشاركته الأولى على صهوة خيل عربية: «لقد انطلقوا بقوة، وقد طلب مني المدرب أوين أن أستغل وقتي وأجعلها تأتي من خلال الخيول، وبالفعل نجحت الخطة».

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