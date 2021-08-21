خيول الإمارات تواجه النخبة في مضمار «يورك» البريطاني اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمي، اليوم، إلى مضمار «يورك» البريطاني العريق، في سباق ينافس في ألقاب أشواطه الستة 90 من أقوى الخيول على الساحة الدولية، تتقدمهم 20 من نخبة الجياد الإماراتية، يبرز منها «سبيس بلوز» المملوك لـ«غودولفين» و«غلورياس جورني» بشعار سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات، الطامحين لانتزاع لقب الشوط الثالث والرئيس «سيتي أوف يورك ستيكس»، المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 1400 متر عشبي.

ويسعى المهر «سبيس بلوز» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى انتصاره الثاني في الموسم الحالي، والتاسع في مسيرته التي تضم إنجازات لافتة، أبرزها فوزه القوي العام الماضي في سباق «بري موريس دو غيس» الذي خصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وجرى على مضمار «دوفيل» الفرنسي، قبل أن يتوج في فبراير من هذا العام بلقب «1351 تيرف سبرينت» ضمن أشواط كأس السعودية.

بدوره يعود «غلورياس جورني» بإشراف المدرب شارلي آبلبي إلى مسافته المفضلة، بعد تجربة غير موفقة هذا الموسم على مسافة أقصر بلغت 1200 متر، خصوصاً أن مسيرة الجواد البالغ من العمر ست سنوات، تحفل بسبعة انتصارات، خمسة منها حققها على مسافة 1400 متر، جاء آخرها فوزه يونيو الماضي على مضمار «نيوماركت» في سباق خصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3».

ويواجه ممثلا الإمارات سبعة من نخبة جياد المسافة المتوسطة والتي سبق لها أن حققت إنجازات على ساحة الخيل العالمي، يبرز منها الجواد الإيرلندي «سيف فواياغ» المملوك لـ«روز هانون» بإشراف المدرب جون غوين، والذي تحفل مسيرته بـ11 انتصاراً، جاء آخرها يونيو الماضي على المسافة ذاتها وإنما على مضمار «شيستير».

ويدخل دائرة المنافسة في اللقب «باجو» المملوك لـ«غرين ولينيت وود وورلد» بإشراف المدرب تشالز هيلز، بعد أن استهل الجواد البالغ من العمر خمس سنوات موسمه الحالي بالفوز على مسافة 1400 متر في سباق مضمار «ليسيستير»، وأتبعه باختبار قدراته على مسافات أطول في تجربتين لم تكللا بالنجاح في سباقات «جروب 1».

وعلق مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي، على حظوظ «سبيس بلوز» في سباق «سيتي أوف يورك ستيكس»، بقوله في تصريحات صحافية: «شعرنا بارتياح من أداء (سبيس بلوز) يوليو الماضي في سباق (غودوود) على أرضية لينة للغاية، خصوصاً أنها المشاركة الأولى له منذ مارس الماضي، وسجله يشير إلى قدرته على التعامل مع الأرضيات اللينة، رغم تفضيله الركض على أرضية معتدلة ضاربة نحو السرعة، بالصورة ذاتها للأرضية التي حقق عليها الفوز مطلع هذا العام في أمسية كأس السعودية». وأضاف: «استفاد (سبيس بلوز) من مشاركته في سباق (لينوكس ستيكس) في (غودوود)، وتدريباته الأخيرة سارت على ما يرام، ويفترض به أن يقدم أداءً تنافسياً».

«ريال وورلد» في مهمة «سترينسول ستيكس»

يستعد مهر غودولفين «ريال وورلد» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، للمنافسة على مستوى الفئة الثالثة، حين يطلب المهر البالغ من العمر أربع سنوات، في سباق مضمار «يورك»، لقب الشوط الافتتاحي «سترينسول ستيكس» الذي يجري لمسافة 1800 متر عشبي. وتستند حظوظ «ريال وورلد»، إلى أدائه القوي في الموسم الحالي، وتحقيقه انتصارين لافتين، جاء أولها بلقب «رويال هنت» في مهرجان «رويال أسكوت» يونيو الماضي، بالفوز بفارق خمسة أطوال عن أقرب منافسيه، في سباق امتد لمسافة 1600 متر، قبل أن يندفع نحو الفوز يوليو الماضي على مسافة أطول بلغت 2000 متر، بتحقيقه انتصاراً مستحقاً بلقب سباق «ستيفينتون ستيكس» على مضمار «نيوبري». وقال المدرب الوطني سعيد بن سرور: «قدم (ريال وورد) أداءً طيباً في المشاركتين اللتين خاضهما هذا الصيف، وأتطلع إلى عرض طيب آخر من الجواد، خصوصاً أن أرضية (يورك) الأكثر جفافاً يفترض أن تكون مناسبة له تماماً».

20 من نخبة الجياد الإماراتية تتنافس في الأشواط الستة بمضمار «يورك» البريطاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news