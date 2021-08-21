    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    اختيار لاعبي منتخبات بناء الأجسام الثلاثاء

    المصدر:
    • محمد فاضل ■ دبي
    التاريخ:

    تنظم لجنة المنتخبات في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية يوم الثلاثاء المقبل الاختبارات الأولية لاختيار لاعبي المنتخبات الوطني، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وسيكون مكان الاختبارات في مقر اتحاد الأجسام في دبي تحت إشراف رئيس لجنة المنتخبات أحمد جوهر والجهاز الفني للمنتخب بحضور المدرب زويد سالمين ومساعده سلمان عجيل. بدوره، قال رئيس لجنة المنتخبات أحمد جوهر في بيان صحافي، إن الاستعدادات ستكون من أجل العودة للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في إسبانيا وبطولة آسيا التي ستقام في لبنان.

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