اختيار لاعبي منتخبات بناء الأجسام الثلاثاء

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

تنظم لجنة المنتخبات في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية يوم الثلاثاء المقبل الاختبارات الأولية لاختيار لاعبي المنتخبات الوطني، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وسيكون مكان الاختبارات في مقر اتحاد الأجسام في دبي تحت إشراف رئيس لجنة المنتخبات أحمد جوهر والجهاز الفني للمنتخب بحضور المدرب زويد سالمين ومساعده سلمان عجيل. بدوره، قال رئيس لجنة المنتخبات أحمد جوهر في بيان صحافي، إن الاستعدادات ستكون من أجل العودة للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في إسبانيا وبطولة آسيا التي ستقام في لبنان.

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