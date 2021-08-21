العين يقسو على خورفكان في «ضربة البداية»

المصدر: محمد فاضل ■ خورفكان

ظفر العين بأول ثلاث نقاط في دوري النسخة الجديدة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن الجولة الأولى في ملعب صقر بن محمد القاسمي.

وظهر الفريقان بشكل مميز ومتكافئ في الكثير من أوقات المباراة، بينما تفوق العين باستثماره للهجمات التي أتيحت له.

‏وكانت المحاولة الأولى في المباراة لصالح العين عن طريق اللاعب بندر الأحبابي، الذي سدد كرة أعلى العارضة من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الثالثة، بينما في الدقيقة الخامسة فرط البرازيلي كايو في فرصة تسجيل هدف عندما سدد من وضع انفراد كرة قوية، أبعدها حارس خورفكان أحمد محمود ديدا ببسالة.

‏وتدخل الحارس ديدا مرة أخرى، وأبعد كرة رأسية سددها التوغولي لابا إلى ضربة ركنية (9).

وافتتح العين تسجيل الأهداف عن طريق التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 37 عندما أكمل كرة أرضية زاحفة أرسلها له بندر الأحبابي، ولم يدم تأخر خورفكان كثيراً، إذ نجح في إدراك التعادل عن طريق إسماعيل الحمادي الذي قاد هجمة بمجهود فردي، وتمكن من مراوغة لاعبين من العين ومواجهة المرمى والتسديد في الشباك (46).

وقادت تقنية الفيديو إلى منح العين ضربة جزاء، بعد أن لامست الكرة يد مسعود سليمان، وتصدى للكرة لابا كودجو مسجلاً الهدف الثاني (74).

وكاد كايو أن يعزز النتيجة بعد هجمة جميلة تبادل بها الكرة مع الأرجنتيني خوانكا الا أنه سددها أعلى العارضة، الا أن زميله الايفواري كوامي نجح في تسجيل الهدف الثالث للزعيم بتسديدة رأسية، مستفيداً من كرة وصلته من ضربة ركنية (86)، ورفض كوامي الاحتفال بالهدف تقديراً لفريقه السابق خورفكان.

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