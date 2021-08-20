تسديدات.. بن هويدن يعشق ممارسة الدراجات

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يبحث عضو شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، عيسى موسى بن هويدن، عن أي فرصة فراغ بعيداً عن التزامات العمل الوظيفي وانشغاله في النادي، ليمارس رياضة الدراجات الهوائية التي يعشقها بشدة ويحسبها أفضل فرصة لتعزيز لياقته البدنية. وقال بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «جمالية المنطقة الجغرافية لمدينة كلباء تشجعني على قيادة الدراجة نحو 25 كيلومتراً أسبوعياً بشكلٍ متقطع أو مستمر، ويساعدني في ذلك أصدقائي المقربون».

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