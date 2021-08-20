المصدر: الامارات اليوم

تجميد

اتجه أحد الأندية الكبرى، إلى تجميد فرق مراحله السنية في لعبة جماعية، في ظل تأخر الاتحاد في رسم خريطة الموسم الجديد، ليصبح بذلك ثاني الأندية الكبرى التي تتخذ قرار تجميد فرق المراحل.

احتفال

احتفل عدد كبير من لاعبي الدوري الإماراتي بعيد ميلاد لاعب الشارقة السابق والاتحاد السعودي الحالي، البرازيلي كورنادو، وذلك عبر توجيه رسائل التهنئة للاعب رغم مغادرته الدوري الإماراتي.

أخلاق

تسود علاقة الود بين مدرب أحد أندية دوري أدنوك وبين الصحافيين الذين يغطون أنشطة النادي، نظراً إلى التعامل الحضاري الذي تتسم به علاقة المدرب مع الجميع وأخلاقه العالية.

«سناب»

أعلن نادي الشارقة عن تفعيل حسابه الرسمي على منصة «سناب شات»، تلبيةً لرغبة جمهور النادي، وترجمةً لخططه نحو تعزيز الوجود الإعلامي والوصول إلى شريحة أوسع من الجماهير.

وكيل

عبّر وكيل لاعبين لمقربين منه عن استيائه من تعامل أحد أندية دوري المحترفين معه، ومماطلة النادي في دفع مستحقات له نتيجة قيامه بإتمام صفقة انتقال أحد اللاعبين إلى الفريق.

إيجابية

قال لاعب إنه لم يشعر بالإيجابية خلال التدريبات التي قضاها مع فريقه، ما جعله يفسخ عقده وينتقل للّعب في نادٍ آخر، على الرغم من أن القيمة المالية مع فريقه السابق كانت مغرية.

لقب

وعد رئيس نادٍ في الدرجة الأولى أن يعمل استفتاءً لجمهور النادي لاختيار لقب يليق بالنادي في حال صعوده للمحترفين بسبب تشابه اسمه مع فريق جماهيري آخر يلعب في المحترفين حالياً.

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