قوة وعزيمة في تدريبات منتخب السيدات استعداداً لـ «المالديف»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات بقوة لمواجهة نظيره منتخب المالديف يوم الأحد المقبل في المباراة الودية الأولى، وذلك على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن التجمع الحالي الذي يأتي ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات المقررة في الهند 2022.

وأدى منتخب السيدات، أمس، أولى حصصه التدريبية تحت قيادة المدربة الوطنية حورية الطاهري، بمشاركة جميع اللاعبات اللاتي تم اختيارهن للمعسكر الحالي الذي سيستمر حتى يوم 25 أغسطس الجاري. وشملت الحصة الأولى تدريبات بدنية وتكتيكية، وقبلها حديث للقائمين على المنتخب حول أهمية هذه المرحلة التي تسبق التصفيات التي ستقام في بيروت خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر المقبل.

وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، أمل بوشلاخ، في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، إن «اللجنة وبالتنسيق مع الجهاز الفني وضعت برنامجاً مناسباً للمنتخب استعداداً للتصفيات، يشمل تجمعات داخلية وخارجية، ولعب مباريات مع منتخبات آسيوية بهدف الإعداد الأمثل للتصفيات».

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