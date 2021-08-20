شباب الأهلي والنصر والظفرة إلى نصف نهائي كأس الصالات

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تأهلت أندية الظفرة والنصر وشباب الأهلي ومليحة للدور نصف النهائي لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات، بعد ختام مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، أمس، الذي أسفرت مبارياته عن فوز الظفرة على دبا الحصن (4-2)، وفوز النصر على الشارقة (4-3)، بينما تأهل مليحة بفارق نتيجتَي مباراتَي الذهاب والإياب (5-3) على الرغم من خسارته، أمس، أمام اتحاد كلباء (3-1)، فيما تأهل شباب الأهلي آخر المتأهلين على حساب الحمرية بفارق المواجهات (7-4)، على الرغم من خسارته أمس (4-3).

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