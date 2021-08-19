فوز شباب الأهلي والوحدة في افتتاح دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

سجل عمر خربين وجواو بيدرو ثنائيتين خلال فوز كبير للوحدة 4-صفر على العروبة فيما تغلب شباب الأهلي 1-صفر على الإمارات في افتتاح الموسم الجديد لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم "دوري أدنوك" مع عودة الجماهير اليوم الخميس.

فرض الوحدة سيطرته سريعا أمام منافسه الصاعد للأضواء وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول كلها من ضربات رأس منها هدفان للبرازيلي بيدرو وبينهما سجل السوري خربين الذي اختتم الرباعية من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وساهم خربين في 11 هدفا خلال 11 مباراة منذ انضمامه للوحدة في الموسم الماضي إذ أحرز 10 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

واستهل شباب الأهلي، ثالث الترتيب في الموسم الماضي، مشواره بانتصار بفضل هدف ماجد حسن من تسديدة بعيدة المدى بعد مرور ساعة أمام الإمارات الصاعد لدوري المحترفين.

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