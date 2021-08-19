«الصقور» وشباب الأهلي يقصان شريط دوري أدنوك في غياب «عموري»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

تنطلق بطولة دوري أدنوك لكرة القدم اليوم عند الساعة 19:15 مساءً بلقاء الإمارات الوافد الجديد للدوري مع ضيفه شباب الأهلي بطل ثلاثية الموسم الماضي، في مواجهة قد تكون سهلة للفريق الضيف نظراً لفارق الإمكانات والإعداد وخبرة اللاعبين، بينما يغيب عموري نجم شباب الأهلي عن المباراة الأولى، وهو ما أكده المدرب المواطن مهدي علي نظراً لعدم اكتمال جاهزيته.

ومع وجود فارق كبير في الإمكانات بين الفريقين نظراً لخبرة كل منهما في البطولة، يسعى مدرب فريق الإمارات، المغربي طارق السكتيوي، إلى التعامل مع المباراة عن طريق بث الحماس في روح اللاعبين سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق بحجم شباب الأهلي.

شباب الأهلي أنهى بطولة الموسم الماضي وهو في المركز الثالث، وكان قريباً من المنافسة في اللقب لولا البداية السيئة للفريق، لكنه نجح في تحقيق ثلاث بطولات (السوبر وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي بمسماه القديم)، ويضم بين صفوفه عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين والمحترفين المميزين، على عكس فريق الإمارات الذي بدأ موسمه متأخراً وتم التعاقد مع المدرب واللاعبين الأجانب قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق الدوري، ما يعني حاجة الفريق إلى بعض الوقت للتأقلم وإكمال الصفوف.

وعاد الإمارات إلى دوري المحترفين بعد أن احتل المركز الثاني في دوري الهواة وهو أكثر الفرق التي تهبط وتعود سريعاً للمحترفين، ونجح في الاستقرار أربع مواسم متتالية قبل أن يهبط مجدداً، ويضع مجلس الإدارة الآمال على مجموعة اللاعبين الشباب في الفريق من أجل بناء فريق للمستقبل قادر على البقاء والاستقرار والتواجد في منتصف جدول الترتيب، خصوصاً أن فريق الشباب تحت 19 عاماً بالنادي نجح في الحصول على بطولة الدوري الموسم الماضي.

وخلال المؤتمر الصحافي أكد مدرب شباب الأهلي مهدي علي عدم جاهزية الفريق وقال « قادرون على المنافسة وثقتي في اللاعبين كبيرة، وجاهزيتنا للموسم بنسبة 70% إلى 80%».

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