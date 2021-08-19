دبا الفجيرة يستضيف حتا ودياً استعداداً لـ «الأولى»

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

يخوض فريقا دبا الفحيرة وحتا عند السادسة والثلث من مساء اليوم مباراة ودية ستجمعهما في ملعب دبا، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى والدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ويراهن الجهاز الفني للفريقين على أهمية المباراة، على الرغم من كونها ودية كونها تجمع فريقين يعدان من أبرز الأندية المنافسة في الموسم المقبل.

ويشرف على تدريب دبا الفجيرة الصربي زوران، بينما يشرف على تدريب فريق حتا المدرب المواطن سليمان البلوشي.

وسبق لفريق حتا التعادل ودياً مع العربي (3-3)، بينما فاز دبا الفجيرة ودياً على الجزيرة الحمراء برباعية نظيفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news