«الزعيم» يتدرب في العين بعد 35 يوماً من الغياب

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

عاد فريق العين لكرة القدم لمعقله في «دار الزين»، وخاض مساء أول من أمس حصته التدريبية الأولى له بعد غياب استمر 35 يوماً، وهي الفترة التي أقام خلالها معسكراً خارجياً في إسبانيا وآخر في دبي، ضمن التحضيرات للموسم الجديد الذي يدخله بهدف تحقيق جميع الألقاب أملاً في «استعادة الهيبة».

ونشر نادي العين عبر حسابه الرسمي في «تويتر» مقطع فيديو من الحصة التدريبية التي شهدت الظهور الأول للوافد الجديد سعيد أحمد المنتقل حديثاً للفريق قادماً من شباب الأهلي في صفقة انتقال حر، وجرى استقبال اللاعب بواسطة زملائه الجدد بالطريقة التقليدية التي تنظم للاعبين الجدد بإقامة مسار يتلقى فيه اللاعب الضربات بالأيادي من بقية اللاعبين.

كما شهدت التدريبات انضمام الثنائي الدولي بندر الأحبابي وكايو كانيدو، بعد مشاركتهما في معسكر المنتخب الوطني التحضيري لتصفيات كأس العالم، وظهر الثنائي بلياقة بدنية جيدة، وهو ما يؤهلهما للدخول في خيارات المدرب الاوكراني سيرجي ريبروف في المباراة الافتتاحية لدوري أدنوك والمقررة يوم الجمعة المقبل أمام خورفكان.

حضر التدريب رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر الدرمكي، الذي التقى باللاعبين، ما يعطي إشارة واضحة حول زيادة اهتمام الإدارة بالفريق في الموسم الجديد بخلاف الموسم الماضي الذي خرج منه «الزعيم» خالي الوفاض.

وكان فريق العين المتوج بلقب الدوري 13 مرة (رقم قياسي) هو «الخاسر الأكبر» من بين أندية المقدمة في الموسم الماضي بعد أن ودع جميع المنافسات من الدور الأول، واحتل المركز السادس في الدوري، وفقد فرصة المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا لأول مرة منذ تسع سنوات، كما أنه خرج من النسخة الحالية من المنافسة القارية من الدور التمهيدي.

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