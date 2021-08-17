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    سلة البطائح تمثل الإمارات في بطولة الأندية العربية

    المصدر:
    • جوني جبور-دبي
    التاريخ:

    أكد نادي البطائح، مشاركة الفريق الأول لكرة السلة، في بطولة الأندية العربية للرجال في نسختها الـ 33، المقرر إقامتها في مدينة الإسكندرية بمصر، خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى التاسع من أكتوبر المقبل، في مشاركة هي الأولى تاريخياً للبطائح في البطولة.

    جاء ذلك في خطابٍ رسمي وجه النادي إلى اتحاد السلة، حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أكد فيها رئيس مجلس إدارة النادي حمد سالم بن حمودة، مشاركة فريق السلة في البطولة العربية بالإسكندرية.

    وتأتي موافقة البطائح في المشاركة، بناء على مخاطبة رسمية من قبل اتحاد السلة للنادي، وجهت في الخامس من الشهر الجاري، لتمثيل السلة الإماراتية في البطولة.

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