مبخوت: جائزتا الهداف وأفضل لاعب نتاج عمل الجزيرة

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

أكد مهاجم الجزيرة الدولي، علي مبخوت، أن حصوله على جائزتي أفضل لاعب والحذاء الذهبي، هو نتاج عمل جماعي للفريق بأكمله وليس له فقط. وقال في تصريحات صحافية: «حصول الجزيرة على أربع جوائز في حفل رابطة دوري المحترفين يؤكد مدى العمل الكبير الذي قامت به منظومة الفريق كافة، سواء من إدارة أو جهاز فني ولاعبين، كل فرد قام بدوره لنصل إلى منصة التتويج بالدوري ونتواجد هنا اليوم». وأضاف: «هذه النجاحات تضع على عاتق الجزيرة مسؤولية كبيرة في الموسم الجديد، لأننا نتوقع منافسة قوية من فرق دوري (أدنوك للمحترفين)، والتي تطمح هي الأخرى للفوز باللقب». وحول العروض الخارجية التي تلقاها خلال فترة الصيف، قال علي مبخوت: «أشكر كل من طلب الحصول على خدماتي، وأعتقد أن نادي الجزيرة قال كلمته، ومددت عقدي مع النادي حتى 2026. أنا سعيد هنا في النادي وأطمح لتحقيق المزيد من الألقاب لي وللنادي».

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