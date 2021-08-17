ختام دورة حكم الفيديو المساعد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت، أول من أمس، فعاليات دورة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، التي نظمها اتحاد كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بمشاركة 45 حكماً إلى جانب حكمتين في مقر الاتحاد بدبي. وشملت الورشة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، شرح بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد، من خلال سلسلة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، تحت إشراف المحاضر الدولي الأسترالي هاكان، إلى جانب تدريبات عملية على الأجهزة الحديثة التي سيتم استخدامها خلال مباريات الموسم الجديد.

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