مبخوت أفضل لاعب إماراتي موسم 2020-2021.. ومطر يظفر بجائزتين من اختيار الجمهور

المصدر: سيد مصطفى- أبوظبي

ظفر الجزيرة بأربعة ألقاب، في حفل جوائز الموسم الماضي، 2020-2021 الذي جرى مساء اليوم في «قصر الإمارات»، اذ ذهبت جائزة أفضل لاعب إماراتي، إلى مهاجم الجزيرة علي مبخوت، متفوقاً على زميله في ذات الفريق عبد الله رمضان ولاعب الوصل فابيو ليما.

كما نال «مبخوت»، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الموسم المنتهي، بتسجيله، 25 هدفاً.

وحسم حارس مرمى الجزيرة على خصيف جائزة القفاز الذهبي على حساب، حارس بني ياس، فهد الظنحاني، وحارس الشارقة عادل الحوسني.

ونال مدرب الجزيرة، الهولندي، مارسيل كايزر، جائزة القائد متفوقا على الروماني دانيل إيسايلا (بني ياس)، عبد العزيز العنبري (الشارقة).

وحضر قائد الوحدة، إسماعيل مطر في حفل جوائز الموسم الماضي بقوة، اذ استطاع أن ينال جائزتين، الأولى جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، متفوقاً على زميله في الوحدة، السوري عمر خربين، ولاعب الوصل فابيو ليما، كما نال «مطر»، جائزة أفضل هدف من اختيار الجمهور بنسبة تصويت فاقت هدفي عمر خربين (الوحدة)، ويحيى نادر (العين).

وحاز لاعب بني ياس السابق، البرازيلي، جواو بيدرو، على جائزة أفضل لاعب أجنبي متخطيا كل من ريان مينديز (النصر)، وتولاني سيريرو(الجزيرة).

وظفر لاعب شباب الأهلي، إيغور جيسوس، بجائزة أفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، والتي تم استحداثها للمرة الأولى في حفل جوائز الموسم الرياضي على حساب لاعب بني ياس أحمد أبوناموس، ولاعب الجزيرة عمر تراوري.

وذهبت جائزة أفضل لاعب إماراتي، إلى نجم الوصل علي صالح، متفوقاً على كل من ماجد راشد (اتحاد كلباء)، أحمد الحمادي (الظفرة).

وحائز على جائزة الحذاء الفضي لدوري تحت 21 سنة لاعب بني ياس سيد خميس والذي سجل 22 هدفاً.

أما جائزة المدير الفني لفانتاسي دورينا، فنالها محمد العوضي، وحاز نادي النصر على جائزة تراخيص الأندية المحترفة المستوفاة لمعايير الترخيص، وجاء الوحدة ثانيا، ثم شباب الأهلي ثالثا.

وضم فريق الموسم كل من علي خصيف وبندر الاحبابي وكوسالوفيتش، ووليد عباس، ومحمود خميس، وفابيو ليما، وعبد الله رمضان، وسيريرو، ريان مينديز، وعلي مبخوت، وجواو بيدرو.

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